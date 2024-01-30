Форвард «Локомотива» Каюмов высказался о возможной встрече с ЦСКА в Кубке Гагарина

25-летний российский нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов оценил текущее моральное состояние команды, а также оценил шансы команды в возможном противостоянии с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«Не поднаелись ли морально? Сейчас наоборот нужно добавлять. Впереди плей-офф, важная часть сезона. Нужно подходить в оптимальной форме и делать всё для того, чтобы выступить хорошо именно там.

Можем попасть на ЦСКА? Если нам постоянно попадается ЦСКА, значит, это судьба. Значит, мы должны пройти через это. Если мы через это пройдём все вместе, то тогда сможем на что-то рассчитывать», — сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Каюмов принял участие в 54 матчах в составе «Локомотива», в которых отметился 30 (14+16) результативными действиями при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ на его счету 384 встречи и 172 (77+95) очка.