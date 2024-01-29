Никитин — о поражении от СКА: «Локомотив» дал возможность подловить нас на ошибках

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (0:3).

«Мы дали возможности подловить нас на ошибках. Наверное, в этом и причина. Против мастеровитой команды не нужно давать такие возможности. Обороняющаяся команда достаточно агрессивно играла, а у нас в большинстве было много неточностей. Одни торопят, другие — торопятся. Поэтому и не смогли реализовать.

У нас не было задачи выпустить Бута, у нас была задача обыграть СКА. Бут сыграет свои матчи, не переживайте. Нет смысла выпускать его на одну смену. Молодые не сбавили. График и для взрослых не очень простой. А тем более для молодых пацанов. Для них важен и тренировочный процесс, поэтому есть матчи, когда они отдыхают. У нас есть система подготовки, мы не собираемся её форсировать», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, СКА, набрав 79 очков в 57 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (76) – на третьей строчке.