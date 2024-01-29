Ларионов — о матче со «Спартаком»: довольны качеством игры, но недовольны результатом

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:3).

«Довольны качеством игры, но недовольны результатом. Ребята молодцы. Болельщикам, которые приехали нас поддержать, большое спасибо. Удаления в начале игры? Можно многое говорить, но это что-то необыкновенное, когда из первых 12 минут ты восемь играешь в меньшинстве. Большую дозу уверенности получил соперник.

Почему Кручинин и Гончарук начали игру в разных тройках? Мы ищем сочетания, пока не можем понять, насколько ребята представляют грозную силу. У нас есть месяц до плей-офф, чтобы посмотреть, что мы имеем ещё.

Думал ли я о том, что мы можем сыграть со «Спартаком» в плей-офф? Самое неблагодарное дело — выбирать соперника. Для нас сейчас важно никого не потерять, пройти оставшуюся часть чемпионата без травм. А с кем мы будем играть — непринципиально», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.