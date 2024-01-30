Принc лежа праздновал забитую шайбу, Радимов и Широков следили за победой «Спартака»

Вчера, 29 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду.

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от победы над нижегородским «Торпедо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра тяжёлая, что тут говорить. У нас все игры с ними складываются, независимо от счёта, непросто. Сегодня на лавке не хватало эмоций, много сил оставили в противостоянии с «Динамо». Но ребята молодцы — победа есть победа», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.