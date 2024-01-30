Журналист — о причинах низкой результативности Овечкина: он никогда в этом не признается

Известный журналист Тарик Эль-Башир высказался о низкой результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Все обеспокоены тем, что Овечкин не забивает. Сейчас самое главное – вернуть ему здоровье. Хотя он никогда в этом не признается, мне кажется, что он играет с травмой и это происходит уже некоторое время. Также в этом году он не очень хорошо сработался с Кузнецовым и Строумом», — приводит слова Эль-Башира Monumental Sports Network.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности "-17".

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