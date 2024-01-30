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Андрей Светлаков отреагировал на отметку в 500 сыгранных матчей за ЦСКА

Андрей Светлаков отреагировал на отметку в 500 сыгранных матчей за ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков отреагировал на свою отметку в 500 сыгранных матчей в составе московской команды.

«Приятно сыграть столько игр за такой великий клуб. Дальше — больше! Конечно, особенные чувства, я здесь с самого детства. Это мой дом, по-настоящему родное место», — приводит слова Светлакова официальный сайт ЦСКА.

28 января в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счётом 6:2.

ЦСКА благодаря этой победе опередил «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Сергея Фёдорова 63 очка в 56 матчах. В следующем матче москвичи сыграют с «Торпедо».

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