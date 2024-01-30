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Кокорев — о Бердине: что, он будет стоять и смотреть, как его бьют?! Поступил как мужчина

Кокорев — о Бердине: что, он будет стоять и смотреть, как его бьют?! Поступил как мужчина
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:4) прокомментировал драку голкипера своей команды Михаила Бердина с нападающим соперника Девином Броссо.

«Немножко у нас наслоилась усталость, начали не очень правильно, побежали забивать голы и пропустили контратаки. В конце вроде бы игру почувствовали, было достаточно моментов, чтобы забить, но не забили. Готовимся дальше к Минску.

Драка? Соперник начал первым. Что, он будет стоять и смотреть, как его бьют?! Как мужчина, хоккеист, поступил правильно. Честная драка. Будем знать его ещё одну сильную сторону! Это шутка, конечно. В любом случае, наверное, играя в Северной Америке, брал репетитора по этому компоненту на льду. Видно было, как профессионально он это сделал», — приводит слова Кокорева пресс-служба ХК «Сочи».

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