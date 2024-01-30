Ларионов — о соперниках в КХЛ: «Локомотив», ЦСКА или «Динамо» – это просто названия

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3) поделился ожиданиями от следующего матча с ЦСКА и ответил на вопрос, насколько сильно он следит за армейцами и их текущим состоянием.

«Заглядывать в турнирную таблицу – это обычное дело для игрока и для тренера. Но мы акцентируем внимание на своей игре и на своём хоккее. В следующих матчах мы не отступим от своей линии – будем стараться играть в агрессивный и быстрый хоккей, который характерен для нас.

Индивидуальные ошибки огорчают, но это часть игры. А что касается плей-офф, то «Локомотив», ЦСКА или «Динамо» – это просто названия. Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться – будем идти коллективом вперёд, преодолевая себя», — приводит слова Ларионова пресс-служба ХК «Спартак».