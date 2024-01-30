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Никишин: Путин поддерживал разговор. И стало понятно, что он с народом

Никишин: Путин поддерживал разговор. И стало понятно, что он с народом
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Защитник СКА Александр Никишин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:0) поделился эмоциями от недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Путин показался народным человеком. Было очень волнительно, но президент поддерживал разговор, и стало понятно, что он с народом. Ему понравилась «СКА Арена». Пообещал, что ещё приедет туда», – приводит слова Никишина издание РИА «Новости».

Напомним, что 28 января президент России и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили новую арену СКА, вмещающую 21 500 зрителей. Их сопровождали главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ротенберг вручил главам стран именные свитеры СКА.

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