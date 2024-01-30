Игорь Ларионов назвал причину, по которой Николай Коваленко не сыграл со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3) объяснил отсутствие в заявке нападающего Николая Коваленко и ответил на вопрос об использовании в одной паре защитников Кирилла Кирсанова и Антона Силаева.

«Артамонов играл первый матч после паузы, Коваленко заболел – ищем варианты, которые могут быть полезны и актуальны в той или иной игре. Сегодня решили начать именно так, потом вернулись к прежней связке Гончарука и Кручинина, чтобы усилить креатив, который был необходим.

Кирсанов и Силаев несколько раз появлялись вместе? Скорее, пересменка, потому что мы планируем играть так, чтобы три праворуких защитника играли с леворукими. Молодой защитник Бреус сегодня ни разу не вышел, хотя сыграл неплохой матч в Екатеринбурге. Сама игра сегодня повлияла на сочетания защитников. Удаления, игровое время, усталость – всё это повлияло на выход Кирсанова и Силаева в одном сочетании. Не совсем логичная пара, но мы верим в каждого игрока – в таких матчах необходимо уметь перестраиваться по ходу игры», — приводит слова Ларионова пресс-служба ХК «Спартак».