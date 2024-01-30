«Не было уважения». Найджел Доус — о причинах ухода из «Барыса»

Бывший нападающий «Барыса» Найджел Доус высказался о причинах ухода из казахстанского клуба после сезона-2017/2018.

«Галым Мамбеталиев назвал некомандным игроком и после его слов я принял решение покинуть клуб? Не только это. Это был разочаровывающий сезон. Мы начали его очень сильно. Потом у нас ничего не получалось. Мы были непостоянными. Наше звено не может забрасывать три-четыре шайбы за игру, хоть мы делали это. Когда люди говорят такие вещи, я думаю, что должен быть фактор уважения. Я не считаю, что тренер должен постоянно слушать игроков. Но с другой стороны, я играл там уже седьмой год, посвятил себя команде, городу и организации. Каждый раз старался быть лучше. Да, иногда не получалось. И мне кажется в той ситуации не было уважения. Уверен, что он хороший тренер, но думаю, что это было необязательным заявлением», — сказал Доус в интервью YouTube-каналу «От Синей Линии».

Доус провёл в Континентальной хоккейной лиге 10 лет, играя с 2011 по 2021 год. Казахстанский нападающий принял участие в 608 встречах, в которых забросил 293 шайбы и отдал 257 результативных передач, суммарно набрав 550 очков при общем показателе полезности «+91».

За «Барыс» Найджел сыграл 377 матчей, в которых набрал 343 (196+147) результативных баллов.