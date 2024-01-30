«Мы сыграли худший матч». Форвард «Спартака» Ковальчук — о 3:2 с «Торпедо»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал победу в домашней игре с «Торпедо» (3:2).

«Честно говоря, думаю, мы сыграли самый худший матч. Наверное, мы выложились эмоционально с „Динамо“. Когда лидеры возвращаются, то кажется, что всё будет намного проще. „Торпедо“ — очень хорошая команда, доставила нам много хлопот. В таких играх, как сегодня, когда много не получается, нужно через не могу доставать эмоции», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

После победы накануне «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче красно-белые примут на своём льду ярославский «Локомотив», встреча состоится в среду, 31 января.