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«Мы сыграли худший матч». Форвард «Спартака» Ковальчук — о 3:2 с «Торпедо»

«Мы сыграли худший матч». Форвард «Спартака» Ковальчук — о 3:2 с «Торпедо»
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал победу в домашней игре с «Торпедо» (3:2).

«Честно говоря, думаю, мы сыграли самый худший матч. Наверное, мы выложились эмоционально с „Динамо“. Когда лидеры возвращаются, то кажется, что всё будет намного проще. „Торпедо“ — очень хорошая команда, доставила нам много хлопот. В таких играх, как сегодня, когда много не получается, нужно через не могу доставать эмоции», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

После победы накануне «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче красно-белые примут на своём льду ярославский «Локомотив», встреча состоится в среду, 31 января.

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