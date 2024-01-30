Журналист ответил, что «Вашингтону» важнее — выход в плей-офф или высокое место на драфте

Известный журналист Тарик Эль-Башир в статье на сайте Monumental Sports Network рассказал, что для «Вашингтон Кэпиталз» важнее — выход в плей-офф или высокое место на драфте.

«Трудный вопрос, и иногда он ставит раздевалку и офис руководства в противоречие. Овечкин, Карлсон, Ти Джей Оши и компания не беспокоятся о позиции на драфте. Вообще. Целью в комнате всегда является попадание в плей-офф.

В конце концов, плей-офф НХЛ — самый случайный из четырёх основных видов спорта США, и почти каждую весну команда становится активной и выходит на ожидаемую дистанцию. Вот где в уравнение вступает менеджмент.

Находиться в неопределённой середине – просто попасть в плей-офф или немного не достать кубковую восьмёрку – бесполезно для такой команды, находящейся в процессе перестройки, как «Кэпс». Им нужно больше Леонардов (выбор «Вашингтона» в первом раунде драфта 2023. — Прим. «Чемпионата»), а не вылет в первом раунде или вообще непопадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

К несчастью для команд-пузырей (клубы, которые находятся на грани попадания в постсизон. — Прим. «Чемпионата»), крайний срок обмена вынуждает менеджеров принимать решения, меняющие сезон, о чём могут свидетельствовать матчи «Вашингтона» в прошлом году», — сказано в статье.