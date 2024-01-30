Лукоянов: в «Ак Барсе» никто не запрещает играть в не «блевотный» хоккей

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов высказался об игре казанского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Я смотрел, что говорил Филатов. Нам никто не запрещает играть в не «блевотный» хоккей. В том году первому звену запрещали? Людям, которые могут что-то сделать, Зинэтула Хайдарович никогда ничего не запрещает.

В контексте Кубка неважно, если нет красивой игры, но, если нет ни результата, ни игры? Согласен. Иногда бывают моменты, когда не идёт и вообще ничего не получается. Для меня лучше тогда выиграть 1:0, чем проиграть 0:6. Если нет шайб, то нужно хотя бы результат какой-то делать», — сказал Лукоянов YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Напомним, выражение «блевотный» хоккей высказал известный в прошлом нападающий Никита Филатов, прокомментировав неожиданное поражение «Ак Барса» от «Сочи».

После победы над «Барысом» (3:1) «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 30 января, казанский клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью».