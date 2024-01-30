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А. Коваленко — о штрафе «Сибири: клуб и КХЛ должны разделить вину пополам

А. Коваленко — о штрафе «Сибири: клуб и КХЛ должны разделить вину пополам
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о решении КХЛ присудить четыре технических поражения и снять четыре очка с «Сибири» за нарушение лимита легионеров в заявке на матч лиги.

«Технически не совсем понятно, как „Сибири“ удавалось на протяжении довольно длительного отрезка чемпионата заявлять на матчи лишнего иностранца. И почему уже после первой такой игры КХЛ не приняла оперативное решение, как это было в первые годы работы лиги, когда лимит нарушил „Витязь“ и сразу же был наказан. На мой взгляд, в этой истории клуб и лига должны разделить вину пополам. У нас в профессональном хоккее ситуация с легионерами отслеживается жёстко, прежде всего на стадии регистрации и присвоения спортивного гражданства. А тут игрока ошибочно заявляют на четыре матча — и на несколько месяцев ситуация подвисает. Вот в чём странность», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдорова Гордеева есть спортивное гражданство США. «Сибирь» с 53 набранными баллами находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб в следующем матче сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Игра состоится сегодня, 30 января, и начнётся в 15:30 мск.

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