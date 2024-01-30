Здено Хара — о победе в Кубке Стэнли: клянусь, весь матч я не смотрел на время

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии Здено Хара рассказал о решающем матче в составе «Бостон Брюинз» с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) в сезоне-2010/2011, после которого он стал обладателем Кубка Стэнли.

«Марк Рекки говорил с нами так, как будто мы все знали, что это его последний матч. Он посоветовал нам сосредоточиться на каждой смене, а не смотреть на время и обстановку. Весь матч я не смотрел на часы. Клянусь, я не знал, сколько оставалось до конца.

Я знал, что мы выигрываем с преимуществом в четыре гола, но не знал, сколько времени осталось. Эндрю Ференс перепрыгивая через борт сказал мне: «Приготовься, я хочу, чтобы у тебя была последняя смена». Это говорит о том, какой замечательной командой мы были. Он, как товарищ по команде, хотел, чтобы я имел честь оказаться на льду во время финальной сирены.

Я не мог в это поверить. Я впервые поднял глаза на таймер и понял, что осталось меньше минуты. Он мне сказал: «Готовься, я выйду на 20 секунд, а потом ты». Именно тогда я понял, что мы чемпионы и выиграли Кубок Стэнли», — приводит слова Хары The Hockey Beast.