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«Он был и остаётся примером для меня в жизни». Ротенберг о выборе доверенным лицом Путина

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о выборе доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, сегодня центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала 198 человек в качестве доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот список вошли Роман Ротенберг и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Ранее в данный список вошёл трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Армейский клуб после победы над «Локомотивом» накануне набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Железнодорожники с 76 очками – на третьей строчке Запада.