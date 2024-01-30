Кожевников отреагировал на попадание в список доверенных лиц Владимира Путина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал попадание в список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Это второй раз, уже шесть лет назад я вошёл в список. Конечно, рад, что нас стариков не забывают. Были сейчас на совещании доверенных лиц, оно и продолжается. Много великих и заслуженных людей. Многие из них из старой бригады, много знакомых. Все патриотически настроенные люди, это самое главное. Приятно, что доверяют и собирают нас. Значит, первый раз неплохо отработали», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала 198 человек в качестве доверенных лиц Владимира Путина.