Три игрока КХЛ получили дисквалификацию на матч за драки, вратарь «Сочи» отделался штрафом

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги, рассмотрев эпизоды матчей: «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар» (2:4) и «Динамо» — «Витязь» (1:2), принял следующие решения:

Оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря ХК «Сочи» Михаила Бердина по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу. Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Девина Броссо по п.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка).

В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом за драку, одноматчевые дисквалификации и индивидуальный штраф получили Броссо, защитник московского «Динамо» Андрей Миронов и нападающий «Витязя» Егор Зубов.

Напомним, в конце первой двадцатиминутки в площади вблизи ворот с Бердиным столкнулся 29-летний канадский форвард «Куньлуня» Девин Броссо. В результате голкипер не сумел сдержать эмоций и вступил в драку с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В середине матча москвичей с «Витязем» 29-летний капитан «Динамо» Андрей Миронов решил выяснить отношения в кулачном поединке с 22-летним нападающим подмосковского клуба Егором Зубовым. В результате яркого поединка оба хоккеиста остались на льду – их разняли арбитры встречи. Каждому из игроков был выписан большой штраф за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.