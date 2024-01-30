Фетисов: в душе, сердце у меня Валиева — олимпийская чемпионка

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

«В душе, сердце у меня Камила — олимпийская чемпионка, тут никаких сомнений быть не может. Выдающаяся спортсменка, других мнений у меня нет. Обидно за ребят, которые по всем показателям были наголову сильнее. Что касается передачи медалей, они (МОК) должны предложить, каким образом пройдёт церемония, а принимать решение надо по факту того, что будет предложено», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, сегодня, 30 января, ISU опубликовал релиз, согласно которому Россия была лишена командного золота на Олимпиаде 2022 года, а сама Валиева перестала считаться обладательницей золотой медали чемпионата Европы того же года.