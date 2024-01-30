К. Воробьёв: в США парни говорили, что в России нечего делать и они никогда сюда не поедут

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв рассказал об отношении одноклубников к игре в России во время его выступлений в США.

«В „Портленде“ играл с Лайпсиком — общаемся ли с ним до сих пор? После матчей можем перекинуться парой фраз. Когда он приехал в КХЛ, посмеялись, что он [теперь] будет играть в России. Когда мы были там, многие ребята говорили, что в России нечего делать и они никогда в жизни туда не поедут. Не помню, говорил ли Лайпсик что-то такое, но было забавно увидеть его в КХЛ», — сказал Воробьёв в интервью Metaratings.ru.

28-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 43 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка. В следующем матче регулярного чемпионата «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактором» 31 января.