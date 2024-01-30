«Взаимное уважение играет роль». Задоров рассказал о работе с тренером Риком Токкетом

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оценил работу главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета и заявил, что специалист выстраивает хорошие отношения с хоккеистами команды.

«Раньше у меня был много хороших тренеров, они были хорошими специалистами, требовательными тренерами, но игроки не ладили с ними. И в конечном итоге это не сработало. Тренеры должны выстраивать отношения с игроками. Взаимное уважение играет большую роль. Когда ты видишь, что тренер уважает тебя и работает изо всех сил, значит, он уважает игру. Он выпускает тебя на площадку, когда ты в лучшей форме, и оставляет в запасе, когда ты не в лучшей форме», — цитирует Задорова Sportsnet.

Токкет стал главным тренером «Ванкувера» в середине прошлого сезона. В текущем сезоне «Кэнакс» после 49 матчей занимают первое место в таблице Западной конференции НХЛ.