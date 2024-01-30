Источник: счета хоккейного клуба «Салават Юлаев» арестованы из-за долгов

Счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов, сообщает телеграм-канал «База». По данным источника, 29 января ФНС приостановила операции по всем счетам клуба. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Руководство уфимского клуба надеется решить вопрос с блокировкой счетов в ближайшие месяцы.

Уфимский клуб уже имел проблемы с долгами в прошлом сезоне. Так, с февраля 2023 года «Салават Юлаев» задерживал заработную плату игрокам и персоналу клуба. Общий долг уфимского клуба составлял 251 млн рублей. Руководству удалось полностью погасить долги лишь в начале июня 2023 года.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимский клуб уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина — 2024.