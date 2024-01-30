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В «Салавате Юлаеве» отреагировали на блокировку счетов клуба из-за долгов

В «Салавате Юлаеве» отреагировали на блокировку счетов клуба из-за долгов
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Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Салавата Юлаева», счета уфимского клуба действительно были заблокированы ФНС.

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай. На текущей деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев» это никак не сказывается», — сообщили в пресс-службе уфимцев.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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Источник: счета хоккейного клуба «Салават Юлаев» арестованы из-за долгов
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