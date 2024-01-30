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Кривокрасов: когда игроки «Сибири» будут отдаваться на 100% — игра будет

Кривокрасов: когда игроки «Сибири» будут отдаваться на 100% — игра будет
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал третье поражение подряд в матче с «Ак Барсом» (0:4) и заявил о недостаточной самоотдаче игроков новосибирского клуба.

«Я анонсировал перестановки в составе после прошлого матча? Хотелось бы поменять игроков, но когда я стал анализировать и смотреть… Никого не заменить. У нас очень короткая скамейка на данный момент.

Будем ли вызывать игроков из МХЛ? В такой ситуации, когда абсолютно не всё потеряно, мы ещё в гонке за плей-офф, и одна игра может изменить многое, я не смогу доверить какому-то молодому игроку, который ещё не был в КХЛ. На данный момент мы ещё в гонке за плей-офф. Если бы уже руки сложили – другое дело. Но на данный момент мы ещё боремся, цепляемся всеми путями.

Команду подкосили технические поражения? Это могут быть только отговорки с моей точки зрения. У нас есть хороший шанс зацепиться даже без этих очков. Нужно выходить и контролировать то, что мы можем контролировать на данный момент, а не беспокоиться, что может произойти, вернут очки нам или нет. Это уже история. Нужно доставать в последнем отрезке всё из себя. Чтобы каждый игрок был доволен собой. Самое главное, чтобы они отдавались зрителям, игре. Когда они будут отдаваться на 100% — игра будет. На данный момент у нас этого нет. Не каждый отдаётся на 100%, в этом и проблема. Когда выпадает один игрок — это дырка в нашей лодке. А если выпадает два или три – это уже большая дыра в нашем корабле. Это происходит из игры в игру. Это уже индивидуально каждый игрок должен готовиться к играм. Если он не готовится, мы стараемся найти замену, но у нас короткая скамейка. Есть определённый лимит, с чем мы можем работать.

Перетряхнул звенья по ходу встречи? Эффект большой я не увидел, но понимал, что нужно что-то менять сейчас. С первой же смены я видел, что что-то здесь не так. Только поэтому я поменял состав. С такой командой мы горим 2:0 и нужно что-то сделать со второго периода.

Убрали Короткова от Шашкова и Михеева? Стали чуть просаживаться. Где-то что-то не пошло. Был всплеск какой-то, я его держал игры три или четыре, а потом чуть-чуть просели. Я решил, что их надо разбить, чтобы сделать более равными звенья. Они все рабочие парни. За счёт работы они играли, у них был результат.

Красоткин? Надеемся, он выйдет на следующую игру», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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