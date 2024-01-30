«Тут всё отлично сделано». Радулов оценил новый ледовый дворец в Новосибирске

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился эмоциями от игры в новом ледовом дворце новосибирской «Сибири» (4:0). Опытный форвард отметился заброшенной шайбой в большинстве под занавес второго периода.

«Классно тут. Только приятные ощущения от игры здесь, отличный лёд. Здесь всегда хорошая атмосфера, что в старом дворце, что в новом. Только болельщиков больше стало.

Есть ощущение, что российские хоккейные арены становятся всё лучше? Абсолютно. Это здорово, комфортно для болельщиков. Очень рад за новосибирцев. Тут всё отлично сделано, побольше бы таких арен», — цитирует Радулова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Сибирь-Арена» вмещает в себя 10 587 зрителей. Новосибирская «Сибирь» переехала в новый ледовый дворец в прошедшее межсезонье.