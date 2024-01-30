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Лукоянов — о новом ледовом дворце «Сибири»: на старой арене болели громче

Лукоянов — о новом ледовом дворце «Сибири»: на старой арене болели громче
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями от игры в новом ледовом дворце новосибирской «Сибири» (4:0) и заявил, что в старом менее вместимом стадионе поддержка домашней публики была громче.

«Какие впечатления от арены? На старой арене, как по мне, болели громче. А так, хороший дворец, уже второй раз играем тут. Мы бы тоже хотели себе новую арену.

Едем домой с хорошим настроением. В прошлом году у нас спокойно получалось вести и доводить матчи до победного, а в Омске нарушили ритм. Есть шероховатости в обороне, это нас и подвело. Да и в Омске всегда хорошая поддержка, которая гнала «Авангард» вперёд», — цитирует Лукоянова пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Сибирь-Арена» вмещает в себя 10 587 зрителей. Новосибирская «Сибирь» переехала в новый ледовый дворец в прошедшее межсезонье.

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