Нападающий «Сибири» рассказал, как повлияли на команду технические поражения

Нападающий «Сибири» Артём Михеев оценил неудачную серию матчей новосибирского клуба, который уступил уже в трёх встречах кряду.

«Обречённость в игре Сибири? Где-то сейчас не получается. Мы только сами можем перевернуть эту ситуацию. Играть от простого. Меньше ошибаться.

Команда не отошла от технических поражений? Возможно, это тоже сыграло свою роль. Но мы все профессионалы. Нам ничего не остаётся, кроме как выигрывать и компенсировать очки.

Смена сочетаний по ходу игры? Где-то получалось, где-то не очень. В тренерском штабе пытаются найти связки, которые будут работать.

Без Красоткина нет уверенности? Я думаю, мы не должны полагаться только на вратаря. И не должны создавать столько опасных моментов у своих ворот», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.