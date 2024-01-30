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«Нефтехимик» взял реванш у «Лады» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. «Лада» смогла ответить двумя заброшенными шайбами в первом периоде — отличились Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов. Нижнекамцы сравняли счёт во втором периоде, когда двойной малый штраф реализовал Андрей Белозёров. Опытнейший капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв вывел хозяев вперёд в середине третьего периода. «Лада» сумела сравнять счёт за пять минут до конца третьего периода. Победу «Нефтехимику» в овертайме принёс великолепный проход Никиты Хлыстова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды проведут между собой третий матч подряд 5 февраля в Тольятти.