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«Нефтехимик» взял реванш у «Лады» и прервал трёхматчевую серию поражений

«Нефтехимик» взял реванш у «Лады» и прервал трёхматчевую серию поражений
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Шафигуллин (Ди) – 05:58 (5x5)     1:1 Алтыбармакян – 06:33 (5x5)     1:2 Стальнов (Сёмин, Грошев) – 14:26 (5x5)     2:2 Белозёров (Сетдиков, Сериков) – 32:19 (5x4)     3:2 Дергачёв (Белозёров, Сериков) – 45:42 (5x4)     3:3 Грошев (Стальнов, Березин) – 54:41 (5x5)     4:3 Хлыстов (Дергачёв, Белозёров) – 61:13 (3x3)    

На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. «Лада» смогла ответить двумя заброшенными шайбами в первом периоде — отличились Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов. Нижнекамцы сравняли счёт во втором периоде, когда двойной малый штраф реализовал Андрей Белозёров. Опытнейший капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв вывел хозяев вперёд в середине третьего периода. «Лада» сумела сравнять счёт за пять минут до конца третьего периода. Победу «Нефтехимику» в овертайме принёс великолепный проход Никиты Хлыстова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды проведут между собой третий матч подряд 5 февраля в Тольятти.

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