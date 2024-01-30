«Лада» установила новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах КХЛ
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Шафигуллин (Ди) – 05:58 (5x5) 1:1 Алтыбармакян – 06:33 (5x5) 1:2 Стальнов (Сёмин, Грошев) – 14:26 (5x5) 2:2 Белозёров (Сетдиков, Сериков) – 32:19 (5x4) 3:2 Дергачёв (Белозёров, Сериков) – 45:42 (5x4) 3:3 Грошев (Стальнов, Березин) – 54:41 (5x5) 4:3 Хлыстов (Дергачёв, Белозёров) – 61:13 (3x3)
Третья шайба тольяттинцев в матче в исполнении Евгения Грошева стала 147-й для «Лады» в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Это новый рекорд клуба по голам в регулярных чемпионатах КХЛ.
В текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» провела 59 матчей и заработала 71 очко. Тольяттинцы занимают четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Напомним, «Лада» в этом сезоне вернулась в КХЛ.
В следующем матче «Лада» вновь сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт в Тольятти 5 февраля.
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