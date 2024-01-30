«Лада» установила новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Третья шайба тольяттинцев в матче в исполнении Евгения Грошева стала 147-й для «Лады» в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Это новый рекорд клуба по голам в регулярных чемпионатах КХЛ.

В текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» провела 59 матчей и заработала 71 очко. Тольяттинцы занимают четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Напомним, «Лада» в этом сезоне вернулась в КХЛ.

В следующем матче «Лада» вновь сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт в Тольятти 5 февраля.