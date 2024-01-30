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Браташ — о поражении от «Нефтехимика»: сегодня хорошо играли, но проиграли

Браташ — о поражении от «Нефтехимика»: сегодня хорошо играли, но проиграли
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил поражение в матче с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) и заявил, что команда играла гораздо лучше, чем в предыдущем матче, в котором ей удалось одержать победу со счётом 2:0.

«Сегодня была хорошая игра. Быстрая, равная, о чём говорит и количество бросков в створ, и количество голевых моментов. Мы как минимум не меньше создали голевых моментов, чем соперник, в отличие от позавчерашней игры. Если говорить про содержание игры нашей команды, то сегодня мы её улучшили, улучшили на порядок по сравнению с первым матчем. Позавчера вроде плохо играли, но выиграли. Сегодня хорошо играли, но проиграли», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» в этом матче установила новый клубный рекорд КХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. Тольяттинский клуб имеет на своём счету 147 заброшенных шайб в текущем сезоне. После 59 матчей текущего сезона тольяттинцы занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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