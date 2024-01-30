В «Сочи» готовы выпустить коллекцию футболок в честь драки вратаря Михаила Бердина в матче с «Куньлунем». Форвард китайского клуба Девин Броссо влетел во вратаря, после чего голкипер не сумел сдержать эмоций и вступил в драку с легионером, нанеся ему несколько ударов в голову.

«Мы готовы выпустить в честь уникальной драки вратаря с полевым игроком лимитированную коллекцию футболок с эксклюзивным дизайном. Всё просто. Набираем 500 эмоджи с кулаком под этим постом и открываем промоушн BFC — Berdin Fighting Club!» — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале сочинского клуба.

Фото: ХК «Сочи»

В нынешнем сезоне Бердин принял участие в 40 матчах в составе «Сочи», в которых отразил 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,17. Бердин получил денежный штраф как зачинщик драки от дисциплинарного комитета КХЛ.