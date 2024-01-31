Дементьев предположил, кто из российских тренеров мог бы поработать в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев предположил, кто из российских тренеров мог бы поработать в Национальной хоккейной лиге. Специалист считает, для того, чтобы успешно работать за океаном, необходим хороший уровень знаний иностранного языка.

«В НХЛ востребованы исключительно те, кто имел опыт выступления там и показывают серьёзный результат здесь. Помимо Ларионова, на ум приходит Андрей Козырев. Он играл в Северной Америке, знает язык, имеет представление, что там за хоккей.

Больше кого-то назвать сложно. Это у нас создаются условия для приезжающих иностранцев. В НХЛ работу через переводчика представить невозможно, поэтому знание языка – экстремально важный навык», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

Ларионов недавно продлил контракт с «Торпедо» до 2027 года. Козырев работает в «Северстали» с этого сезона, ранее специалист входил в тренерский штаб Ларионова в нижегородском клубе.