Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук ответил на вопрос о конфликте с болельщиками «Спартака»

Илья Ковальчук ответил на вопрос о конфликте с болельщиками «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о конфликте с болельщиками московской команды.

«Не было никаких разногласий. Было скорее недопонимание. Были моменты, которые кто-то не до конца знал. Мы пообщались. Каждый задал друг другу вопросы. И все ответили на них искренне и тепло. Вопросов больше ни у кого нет. Двигаемся дальше все вместе. И все вместе находимся в одной лодке», — приводит слова Ковальчука «Известия».

Напомним, ранее фанатское объединение «Спартака» «Ультра» выступило с критикой игрока, вспомнив его контракты с другими хоккейными клубами.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей. Форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.

Материалы по теме
«На все вопросы были получены ответы». Фанаты «Спартака» — о встрече с Ковальчуком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android