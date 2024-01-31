Илья Ковальчук ответил на вопрос о конфликте с болельщиками «Спартака»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос о конфликте с болельщиками московской команды.

«Не было никаких разногласий. Было скорее недопонимание. Были моменты, которые кто-то не до конца знал. Мы пообщались. Каждый задал друг другу вопросы. И все ответили на них искренне и тепло. Вопросов больше ни у кого нет. Двигаемся дальше все вместе. И все вместе находимся в одной лодке», — приводит слова Ковальчука «Известия».

Напомним, ранее фанатское объединение «Спартака» «Ультра» выступило с критикой игрока, вспомнив его контракты с другими хоккейными клубами.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 13 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей. Форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.