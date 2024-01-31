Шайба Воронкова принесла «Коламбусу» победу с минимальным счётом над «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Сент-Луис» не смог продлить пятиматчевую победную серию, остался с 54 очками и делит с «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз» седьмое место на Западе. В ближайшей игре «Блюз» 10 февраля будут гостить у «Баффало Сэйбрз».