Шайба Воронкова принесла «Коламбусу» победу с минимальным счётом над «Сент-Луисом»
Поделиться
В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).
Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.
«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Сент-Луис» не смог продлить пятиматчевую победную серию, остался с 54 очками и делит с «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз» седьмое место на Западе. В ближайшей игре «Блюз» 10 февраля будут гостить у «Баффало Сэйбрз».
Комментарии
- 31 января 2024
-
06:28
-
06:12
-
05:52
-
05:26
-
04:09
-
03:08
-
00:00
- 30 января 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:16
-
20:55
-
20:35
-
20:10
-
19:40
-
19:20
-
19:09
-
18:51
-
18:39
-
18:28
-
18:17
-
17:55
-
17:47
-
17:35
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
15:52
-
15:40
-
15:27
-
15:14
Партнерский контент