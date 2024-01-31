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Журналист: «Рейнджерс» рассматривают вариант с обменом Какко перед дедлайном

Журналист: «Рейнджерс» рассматривают вариант с обменом Какко перед дедлайном
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Журналист TSN Даррен Дрегер заявил о том, что «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего нападающего Каапо Какко перед дедлайном в НХЛ.

«Какко — это актив, который, вероятно, Крис Друри — генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» — рассматривает в качестве варианта для обмена. Несколько источников сообщили мне, что Друри принимает звонки по Какко», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего финна 6 (5+1) очков в 28 матчах. Он пропустил первую половину зимы из-за травмы. Какко был выбран «копами» под общим вторым номером на драфте НХЛ — 2019.

На данный момент «Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 63 очка после 49 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Жиру) – 11:43     2:0 Чикран (Батерсон, Шабо) – 21:24 (pp)     2:1 Лафреньер (Панарин, Фокс) – 25:51     2:2 Крайдер (Зибанеджад) – 28:33     2:3 Джонс (Панарин, Трочек) – 29:12     2:4 Бродзински (Джонс, Кайлли) – 31:16     2:5 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:54     2:6 Панарин (Лафреньер) – 57:17     2:7 Какко (Бродзински, Густафссон) – 57:52    
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