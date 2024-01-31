Журналист: «Рейнджерс» рассматривают вариант с обменом Какко перед дедлайном

Журналист TSN Даррен Дрегер заявил о том, что «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего нападающего Каапо Какко перед дедлайном в НХЛ.

«Какко — это актив, который, вероятно, Крис Друри — генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» — рассматривает в качестве варианта для обмена. Несколько источников сообщили мне, что Друри принимает звонки по Какко», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего финна 6 (5+1) очков в 28 матчах. Он пропустил первую половину зимы из-за травмы. Какко был выбран «копами» под общим вторым номером на драфте НХЛ — 2019.

На данный момент «Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 63 очка после 49 матчей.