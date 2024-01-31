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Мухамадуллин начал матч с «Сиэтлом» в первой паре защитников «Сан-Хосе»

Мухамадуллин начал матч с «Сиэтлом» в первой паре защитников «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сиэтл Кракен».

На данный момент идёт середина первого периода, счёт пока не открыт.

22-летний российский защитник «акул» Шакир Мухамадуллин вышел на этот матч в первой паре защитников вместе с чехом Яном Руттой. Для россиянина этот матч является вторым в карьере в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл

Напомним, Мухамадуллин дебютировал в сильнейшей лиге мира 28 января в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:5). В той игре он вышел во второй паре игроков обороны и не отметился результативными действиями. Шакир стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

Ранее в этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.

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