Мухамадуллин начал матч с «Сиэтлом» в первой паре защитников «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сиэтл Кракен».

На данный момент идёт середина первого периода, счёт пока не открыт.

22-летний российский защитник «акул» Шакир Мухамадуллин вышел на этот матч в первой паре защитников вместе с чехом Яном Руттой. Для россиянина этот матч является вторым в карьере в НХЛ.

Напомним, Мухамадуллин дебютировал в сильнейшей лиге мира 28 января в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:5). В той игре он вышел во второй паре игроков обороны и не отметился результативными действиями. Шакир стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

Ранее в этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.