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Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ

Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ
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Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в социальных сетях, на котором показала, как проводит отдых с семьёй в ОАЭ.

На видеоролике Александр и Анастасия, вместе с сыновьями Сергеем и Ильёй, катаются по пустыне на верблюдах.

Фото: Кадр из видеоролика

Напомним, в последнем перед паузой матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 ОТ) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Для 38-летнего российского капитана «столичных» эта встреча стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге.

Всего в 44 матчах нынешнего сезона на счету Александра 31 (9+22) очко при показателе полезности «-17».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40     1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44     2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07     2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24     3:2 Марчмент – 31:00 (pp)     4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24     4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp)     4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17     5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27    
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