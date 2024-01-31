Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ

Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в социальных сетях, на котором показала, как проводит отдых с семьёй в ОАЭ.

На видеоролике Александр и Анастасия, вместе с сыновьями Сергеем и Ильёй, катаются по пустыне на верблюдах.

Фото: Кадр из видеоролика

Напомним, в последнем перед паузой матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 ОТ) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Для 38-летнего российского капитана «столичных» эта встреча стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге.

Всего в 44 матчах нынешнего сезона на счету Александра 31 (9+22) очко при показателе полезности «-17».