«Большой Вронк идёт!» «Коламбус» оригинально прокомментировал гол Воронкова «Сиэтлу»

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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

В клубе из Огайо оригинально прокомментировали 12-ю шайбу россиянина в нынешнем сезоне.

«Расступитесь, большой Вронк идёт!» — написала пресс-служба «Коламбуса» в социальных сетях, добавив эмодзи в виде огня.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».