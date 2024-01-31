«Большой Вронк идёт!» «Коламбус» оригинально прокомментировал гол Воронкова «Сиэтлу»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).
Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.
В клубе из Огайо оригинально прокомментировали 12-ю шайбу россиянина в нынешнем сезоне.
«Расступитесь, большой Вронк идёт!» — написала пресс-служба «Коламбуса» в социальных сетях, добавив эмодзи в виде огня.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.
«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».