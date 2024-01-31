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Мерзликин стал пятым вратарём в истории «Коламбуса» с минимум десятью шат-аутами

Мерзликин стал пятым вратарём в истории «Коламбуса» с минимум десятью шат-аутами
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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Латвийский голкипер гостей Элвис Мерзликин оформил в этом матче свой десятый шат-аут за карьеру в клубе из Огайо.

Таким образом, Мерзликин стал пятым вратарём в истории «жакетов», на счету которого минимум десять «сухих» матчей. Ранее это удавалось Сергею Бобровскому (33), Стиву Мэйсону (19), Марку Дени (12) и Паскалю Леклеру (10).

В матче с «Блюз» Мерзликин отразил 21 бросок по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Мерзликина 28 матчей за «Блю Джекетс», в которых он отражал 90,3 бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,22.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Веренски, Годро) – 44:11    
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