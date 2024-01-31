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Воронков признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).

Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

По итогам встречи россиянин был признан её второй звездой. Звание первой звезды досталось латвийскому голкиперу «жакетов» Элвису Мерзликину, отразившему все 21 бросок о свом воротам. Третьей звездой признали стража ворот «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, на счету которого так же 21 сейв.

После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

«Блю Джекетс» набрали 42 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 11 февраля сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».