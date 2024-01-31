«Полная безграмотность руководства». Щитов — о ситуации в «Сибири»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о ситуации в «Сибири», которая потерпела шесть поражений в последних семи матчах и которая была лишена четырёх очков после нарушения регламента лимита на легионеров.

«Мне кажется, это последствия тренерской отставки. Вместе с Немировски ушли люди из штаба, это не могло пройти бесследно. Ну и, конечно, история со списанием очков тоже морально ударила по игрокам. Полная безграмотность руководства клуба, которое так поступило с командой. Зачем брать тренера, если ты его увольняешь в середине сезона? Вы же не контролируете ситуацию. Такие недоработки удивляют. В клубе работают очень опытные люди, которые не первый год в хоккее. И вот так ошибиться в ситуации с четвёртым легионером…» — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и по-прежнему отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. Новосибирский клуб имеет в активе 53 очка после 58 сыгранных матчей. В следующей встрече подопечные Сергея Кривокрасова сыграют дома с хабаровским «Амуром» 2 февраля, начало матча в 15:30 мск.