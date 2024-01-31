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«В ходе сезона такой задачи не ставили». Гендиректор «Салавата» — о выходе в плей-офф

«В ходе сезона такой задачи не ставили». Гендиректор «Салавата» — о выходе в плей-офф
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил выход уфимского клуба в плей-офф.

«Это хороший промежуточный результат. В ходе сезона такой задачи мы себе не ставили. Главной задачей было показать болельщикам зрелищную игру и хорошо подготовиться к играм плей-офф. Поэтому выход в плей-офф воспринимаем спокойно, в рабочем порядке», — приводит слова Баширова Metaratings.ru.

После 57 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что 29 января ФНС приостановила операции по всем счетам клуба. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

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