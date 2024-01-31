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«У игроков взыграло самолюбие». Экс-защитник клубов КХЛ — о победах «Ак Барса»

«У игроков взыграло самолюбие». Экс-защитник клубов КХЛ — о победах «Ак Барса»
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о победных матчах «Ак Барса» в январе. Казанский клуб в 12 матчах первого месяца 2024 года потерпел всего три поражения.

«Многие критиковали „Ак Барс“, потому что неинтересно было смотреть на то, как команда играет. Но в ней собраны мастеровитые игроки, у которых взыграло самолюбие. Поэтому они сейчас выигрывают. Интересно, как у них пойдут дела дальше. Поражения всегда бьют по самолюбию. Думаю, что руководство „Ак Барса“ спрашивает с игроков за поражения, поэтому они стараются изо всех сил исправить положение», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

После победы над «Сибирью» (4:0) «Ак Барс», набрав 70 очков в 57 матчах, поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 3 февраля казанский клуб сыграет в Челябинске с местным «Трактором».

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