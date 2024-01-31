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Патрик Кейн рассказал о сроках возвращения после травмы

Патрик Кейн рассказал о сроках возвращения после травмы
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн рассчитывает вернуться в состав в матче с «Ванкувер Кэнакс» сразу после перерыва на Матч звёзд НХЛ. Встреча состоится 10 февраля, начало в 21:00 мск.

«С бедром ничего страшного, и это здорово. Бедро чувствует себя очень хорошо. В то же время расстраивает, когда с бедром всё в порядке, но возникает проблема где-то ещё. Отдохну немного, у нас скоро перерыв, я должен быть готов продолжить работу. Не вижу причин, по которым я не смогу вернуться после перерыва [на Матч звёзд]», — приводит слова Кейна сайт НХЛ.

Отметим, что Кейн прошлым летом перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в конце ноября.

Напомним, в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» 15 января 35-летний форвард покинул лёд после того, как в первом периоде въехал в борт. Вернуться на площадку Кейн так и не смог. Позднее представители «Ред Уингз» сообщили, что у игрока травма нижней части тела.

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