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«Трактор» и «Автомобилист» анонсировали дерби в стиле фильма «Брат» с Ириной Салтыковой

«Трактор» и «Автомобилист» анонсировали дерби в стиле фильма «Брат» с Ириной Салтыковой
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Сегодня, 31 января, в Челябинске состоится «Уральское дерби» в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, где местный «Трактор» примет на своём льду «Автомобилист». Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубы анонсировали дерби в стиле фильма «Брат». В ролике участвовала певица Ирина Салтыкова, которая снималась в фильме «Брат 2». Идея ролика отсылает к двоюродным братьям Заварухиным — Алексею, который является главным тренером у челябинского клуба, и Николаю — наставнику «Автомобилиста».

«Трактор» и «Автомобилист» набрали по 70 очков и занимают шестое и седьмое места соответственно. У клуба из Екатеринбурга при этом, есть матч в запасе.

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