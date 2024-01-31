«Трактор» и «Автомобилист» анонсировали дерби в стиле фильма «Брат» с Ириной Салтыковой

Сегодня, 31 января, в Челябинске состоится «Уральское дерби» в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, где местный «Трактор» примет на своём льду «Автомобилист». Игра начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.
Клубы анонсировали дерби в стиле фильма «Брат». В ролике участвовала певица Ирина Салтыкова, которая снималась в фильме «Брат 2». Идея ролика отсылает к двоюродным братьям Заварухиным — Алексею, который является главным тренером у челябинского клуба, и Николаю — наставнику «Автомобилиста».
«Трактор» и «Автомобилист» набрали по 70 очков и занимают шестое и седьмое места соответственно. У клуба из Екатеринбурга при этом, есть матч в запасе.