Защитник «Автомобилиста»: не каждый верил, что Воронков сможет зацепиться в НХЛ

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв оценил выступление российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Воронков молодец, что поехал за океан, хотя писали, что он скучает и может вернуться. Думаю, ему повезло, что в „Коламбусе“ есть русские пацаны: Марченко, Чинахов, Проворов. Это ему определённо помогло. Я, конечно, очень рад за Диму, потому что с его стилем, наверное, не каждый верил, что он может зацепиться за НХЛ, так как там и своих таких хватает. Но Воронок молодец!» — сказал Воробьёв в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сегодня в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода. После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.