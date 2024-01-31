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Трёхкратный чемпион мира оценил игру нападающего «Коламбуса» Воронкова

Трёхкратный чемпион мира оценил игру нападающего «Коламбуса» Воронкова
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал игру российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в нынешнем сезоне НХЛ.

«С данными, что есть у Воронкова, и его желанием Дмитрия можно считать одним из тех, кто может закрепиться в НХЛ и играть там на должном уровне. У него есть всё, что нужно для классного хоккеиста, он обладает хорошим броском и техникой. С кем бы я мог сравнить Воронкова из наших состоявшихся игроков? Я бы даже не хотел проводить тут какие-то параллели, могу лишь пожелать ему прогрессировать и становиться лучше», — сказал Терещенко в интервью RT.

Напомним, сегодня в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода. После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.

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