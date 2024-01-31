Максим Рыбин ответил на вопрос, какого хоккеиста по стилю напоминает Дмитрий Воронков

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Думаю, что Воронков мог бы начать играть результативно и стабильно даже немного пораньше, но процесс его адаптации занял чуть больше времени, когда ходили все эти разговоры про его возвращение. Конечно, всё это сыграло против Дмитрия. С кем бы я мог его сравнить? С габаритами Воронкова, с его старанием и тем, что он не боится идти в силовые, — пожалуй, он напоминает мне моего друга Сашу Свитова», — заявил Рыбин в интервью RT.

Напомним, сегодня в Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1). Единственную шайбу в матче забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, замкнувший передачу Зака Веренски в начале третьего периода.

После этого матча на счету Воронкова стало 25 (12+13) очков в 44 матчах.