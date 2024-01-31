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Два очка Прохоркина помогли «Авангарду» обыграть «Барыс» в упорном матче

Два очка Прохоркина помогли «Авангарду» обыграть «Барыс» в упорном матче
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Шестаков (Муратов, Савицкий) – 16:39 (5x5)     1:1 Гуляев (Прохоркин, Юрчо) – 26:59 (5x5)     1:2 Прохоркин (Чмыхов, Рейнгардт) – 30:15 (5x5)     1:3 Бойков (Жафяров) – 59:13 (en)    

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого. «Авангард» смог перевернуть ход матча во втором периоде. Сначала счёт сравнял защитник омичей Михаил Гуляев с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо. Затем «Авангард» вышел вперёд благодаря голу Прохоркина, которому ассистировали Артём Чмыхов и Илья Рейнгардт. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил Сергей Бойков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» взял реванш у «Барыса» за поражение 28 декабря со счётом 1:5.

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