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Два очка Прохоркина помогли «Авангарду» обыграть «Барыс» в упорном матче

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 3:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого. «Авангард» смог перевернуть ход матча во втором периоде. Сначала счёт сравнял защитник омичей Михаил Гуляев с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо. Затем «Авангард» вышел вперёд благодаря голу Прохоркина, которому ассистировали Артём Чмыхов и Илья Рейнгардт. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил Сергей Бойков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» взял реванш у «Барыса» за поражение 28 декабря со счётом 1:5.